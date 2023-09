Finances publiques en Tunisie : un équilibre budgétaire précaire

Amine BEN GAMRA (*)





Lacclration des dpenses un rythme (10 % par an) dpassant dun point laugmentation des recettes propres (9 % par an) entrane dimportantes rpercussions aussi bien sur le solde primaire, le solde budgtaire que sur la dette publique durant la priode 2011-2022.



Le dficit budgtaire par rapport au PIB passe dune moyenne de 2,3 % durant la priode 2000- 2010 5,7 % durant la priode 2011- 2022. Au cours de cette dernire priode, la grave crise sanitaire qui a t vcue par la Tunisie et les difficults des chocs extrieurs et des alas, dont notamment le conflit russo-ukrainien et la scheresse, linstar de la communaut internationale, a entran un important rebondissement du dficit budgtaire.



Le taux dendettement par rapport au PIB sen trouve fortement augment, passant de 39 % en 2010 80 % en 2022.





La masse salariale a atteint 22 milliards dinar en 2022, soit 49% des revenus du budget de lEtat, contre 6,7 milliards en 2010.





Boucler le budget de lanne 2023





Si la Tunisie a tir un trait sur le prt du FMI (un crdit de 1,9 milliard de dollars) , l aussi, personne dans le gouvernement ne semble avoir la moindre ide sur les possibilits dont dispose le pays pour combler son trou budgtaire et boucler cette longue, trs longue anne 2023.





Prparer le budget de lanne 2024



Le plus dur sera sans doute prparer le budget de lanne 2024. Avec un endettement qui a dpass les 80% par rapport au PIB, des taux d'intrts qui ne cessent de grimper et ce n'est pas fini : l'tau risque d'tre de plus en plus serr.



Au niveau des recettes fiscales dont lassiette se trouve affecte par le repli de la croissance amenant les autorits publiques relever les taux dimposition et augmenter par voie de consquence la pression fiscale sur le secteur organis, augmentant dautant lattrait du march parallle qui prend une dimension proccupante.



Reste savoir quels impts pourraient venir combler ce trou cela va passer par la chasse aux niches fiscales, ou par la cration de nouvelles petites taxes de rendements limits





Il est recommand lencouragement de la mise la retraite avant lge lgal, en sabstenant de remplacer les postes laisss vacants.

Il est galement recommand dencourager les congs et les mises en disponibilit des fonctionnaires en vue de la cration de projets conomiques propres.

Aussi, il est grand temps duvrer lamlioration du climat des affaires et au rtablissement de la confiance chez les partenaires et les investisseurs afin datteindre le carr magique : croissance forte, solde commercial excdentaire, stabilit des prix et plein emploi.





