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فضيحة على متن طائرة أمريكية.. مضيف يثبت كاميرا تجسس داخل حمام الدرجة الأولى!

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 06:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا بعد اكتشاف وضع أحد المضيفين كاميرا تجسس في حمام إحدى رحلات الخطوط الأمريكية.

وأظهرت صورة تم نشرها مؤخرا على الانترنت، الكاميرا الخفية التي يُزعم أنه تم وضعها لمراقبة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما خلال استخدامها الحمام.

...

وتعتقد عائلة الفتاة أنه تم استهداف ابنتهم من قبل مضيف الطيران، خلال رحلة يوم 2 سبتمبر من شارلوت في ولاية نورث كارولينا إلى بوسطن.

حيث قال والدها: "إنها غاضبة للغاية، مثلنا، من احتمال حدوث شيء كهذا. إنه انتهاك لخصوصيتها. أعتقد أنها كفتاة مراهقة كانت تشعر بالحرج من تصوير شيء حميمي مثل الذهاب إلى الحمام بهذه الطريقة".

ويبدو أنه تم تثبيت هاتف "آيفون" على غطاء المرحاض في حمام الدرجة الأولى، خصيصا لتصوير الفتاة، حيث تم وضعه خلف ورقة كتب عليها أن المقعد مكسر، وكان المصباح اليدوي أو فلاش الكاميرا قيد التشغيل.


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