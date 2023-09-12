مصر تعلن الحداد 3 أيام والسيسي يوجه القوات المسلحة لتقديم المساعدة للمغرب وليبيا

وكالات - أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام تضامنا مع ضحايا الزلزال في المغرب والعاصفة "دانيال" في ليبيا، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الكارثتين.



ووجه الرئيس المصري القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.





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يذكر أنه في الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز. وحسب آخر حصيلة غير نهاية أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد القتلى 2681 شخصا وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخصا.



أما في ليبيا، فقد ضرب إعصار متوسطي أطلق عليها اسم "دانيال"، يوم الأحد، وأدى إلى وفاة نحو 2800 شخص، فيما عدد المفقودين بالآلاف.



ووأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها، داعيا "الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".