روسيا.. طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح

هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام.
وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.
وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.
🇷🇺 Un Airbus A320 d’Ural Airlines vient d’effectuer un atterrissage d’urgence dans un champ de blés.— air plus news (@airplusnews) September 12, 2023
▫️Le vol U6-1383 reliait Sochi à Omsk.
Les 161 passagers sont sains et saufs. pic.twitter.com/ePPYHAKbZV
وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي.
وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" كانت تنفذ رحلة من سوتشي إلى أومسك ، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت أشارة استغاثة.
وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك "لأسباب فنية".
وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.
🇷🇺 Selon le médias russes, l’Airbus A320 d’Ural Airlines avait déclaré un problème hydraulique et se déroutait vers l’aéroport de Novossibirsk.— air plus news (@airplusnews) September 12, 2023
▫️L’avion a émis un signal de détresse 20 minutes avant de s’écraser dans le champ. pic.twitter.com/heLi0gfJvW
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