صفاقس : في اول إطلالة فنية لها على مسرح الهواء الطلق بالمحرس الفنانة محرزية الطويل تعانق الإبداع وتطرب الجمهور

في أول إطلالة فنية لها على معتمدية المحرس من لولاية صفاقس، وبخامتها الصوتية، التي قدت من صخر، أطربت الفنانة التونسية محرزية الطويل، في سهرة الإثنين، أهالي المدينة بدرر فنية راوحت بين الطربيات الشرقية وأخرى نهلت من شذى الموروث الموسيقي التونسي الاصيل، وذلك خلال حفل فني أحيته ضمن الدورة 35 لمهرجان محرس الدولي للفنون التشكيلة المقامة فعالياته من 16 إلى 31 أوت 2023 تحت شعار على درب المؤسسين بحثا عن طرق جديدة للعيش.



أبدعت محرزية الطويل، على مدار نحو ساعتين من الزمن، من على ركح الهواء الطلق بساحة الفنون بالمحرس رفقة فرقة أوتار النخبة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو، الشاذلي دمق، بمختارات فنية لكوكب الشرق ام كلثوم على غرار "الاطلال" و"انت عمري" و"فات المعاد" و"الف ليلة وليلة"...





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المساحات الصوتية الراقية والعالية لدى محرزية الطويل، لم تمكنها من الاغداق على الذائقة السمعية للجمهور الحاضر باجمل الطربيات الشرقية، فحسب، بل نجحت بفضلها في العصف بوجدانه وتجذيره والعودة بذاكرته الى عوالم الفن التونسي الاصيل من خلال امتاعه باجمل ما خلدته القامات الفنية التونسية حين صدحت بصوتها باغنيتي "تمنيتك" و"هو الاسمر" للفنانة الراحلة "نعمة" ورائعة "وحياتي عندك" للفنانة الراحلة "ذكرى محمد" واغنية "ولا مرة" للفنانة "امينة فاخت"، وتوليفة مما خلدته قيدومة الفن التونسي "صليحة" على غرار "خلي يبدلني" و"وآه يا خليلة" و"يا قادم لينا" للفنان الراحل اصيل جهة صفاقس "محمد الجموسي"، كما اطربت الجمهور بالنوبة التونسية مثل "يا للة جيتك بالخير" و"نغارة".



جمهور المحرس لم ينتش بالمختارات الطربية الشرقية والدرر الفنية المجتذة من الفن التونسي الاصيل التي امتعته بها الفنانة محرزية الطويل على مدى نحو ساعتين من الزمن فحسب، بل كان على موعد مع مفاجاة السهرة، حين اعتلى الشاب، رياض عشاش، وهو من قرية "آس أو آس" المحرس، ركح الهواء الطلق بساحة الفنون واطربهم باغنية "انا في انتظارك" لكوكب الشرق ام كلثوم.



وفي ردها على سؤال توجهت لها به صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، حول اسباب عدم ظهورها في المهرجانات الكبرى مثل مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان صفاقس الدولي ... وغيرها، رغم ما تتمتع به من خامة صوتية ذات جودة عالية، قالت الفنانة محرزية الطويل "انا فنانة متواجدة في الساحة الفنية منذ زمان واشتغل وابذل قصار جهدي في العطاء الفني ... ولكن عدم ظهوري في المهرجانات الكبرى يعود الى المسؤولين عن هذه المهرجانات وليس لي كفنانة"، معربة عن ارتياحها وسعادتها لما لقيته من جمهور المحرس في اول اطلالة فنية لها عليه "من تجواب.



يذكر ان الدورة 35 لمهرجان محرس الدولي للفنون التشكيلية، المقامة فعالياتها من 16 الى 31 اوت 2023 تحت شعار "على درب المؤسسين بحثا عن طرق جديدة للعيش"، تشهد مشاركة أكثر من 30 فنانا تشكيليا من تونس وخارجها. ويتعلّق الأمر بكل من المغرب والجزائر وليبيا وسوريا وفلسطين وإيطاليا والعراق وسلطنة عمان وبريطانيا وفرنسا وسلوفاكيا والكونغو وروسيا والهند



ويحتوي برنامج الدورة 35 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية على ورشات ومعارض ومنابر المهرجان فضلا عن العروض الفنية والترفيهية وذلك من 15 إلى 23 أوت 2023 لتتواصل المعارض والعروض من 24 إلى 31 أوت 2023.



وقد انقسمت الورشات إلى ورشات للأطفال واليافعين وورشة الفنانين بالإضافة إلى ورشة الترميم وصيانة الأعمال الموجودة في حديقة الفنون وورشة الرسم وورشة النحت وورشة الحفر وورشة الجداريات وغيرها.



وبدورها انقسمت المعارض إلى معرض الإفتتاح الذي تعرض فيه الأعمال الخاصة بالضيوف، ومعرض الإختتام الذي تعرض فيه الأعمال المنجزة من قبل المحترفين والهواة والأطفال خلال الدورة 35 للمهرجان.



وتمثلت منابر مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية في دعوة رموز من المفكرين والنقاد لمناقشة مواضيع ومحاور وتجارب فنية مختلفة، بما يمكن من تأسيس سياقا للفكرة الواحدة وللمشروع الواحد أن يجد مساحة زمنية واطارا ملائما يتم خلاله طرح المسائل ليس إنطلاقا من مسائل عامة ومجردة ولكن إنطلاقا من مسيرة حياة يشخصها ضيف المنبر بصفته باحثا كرّس حياته أو جزء منها لسبر معالم حقل من حقول المعرفة الفنية الواسعة.



أما العروض الثقافية والفنية، التّي تمّت برمجتها ضمن المهرحان بهدف الإنفتاح على المحيط وتنشيط الجهة، فقد تضمنت عروضا تنشيطية للشارع وسهرات فنية وأمسيات شعرية.