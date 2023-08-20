كوكو جوف تتوج بطلة لسينسيناتي





نجحت صاحبة الـ19 عاماً في حسم الأمور لصالحها بتفوق واضح في المجموعتين، وبعد أقل من ساعتين بقليل من المنافسة، بنتيجة 6-3 و6-4.

👏 COCO 👏 GAUFF 👏



No.7 seed @CocoGauff locks in her first-ever Hologic WTA 1000 singles title!#CincyTennis pic.twitter.com/we05qZwKQE — wta (@WTA) August 20, 2023

توجت الأمريكية الشابة كوكو جوف بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، ذات 1000 نقطة، إثر فوزها يوم الأحد، في النهائي على التشيكية كارولينا موتشوفا بمجموعتين دون رد.نجحت صاحبة الـ19 عاماً في حسم الأمور لصالحها بتفوق واضح في المجموعتين، وبعد أقل من ساعتين بقليل من المنافسة، بنتيجة 6-3 و6-4.

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ويعد هذا هو اللقب الأول الكبير في مسيرة المصنفة الخامسة عالمياً، والثاني هذا الموسم.



كما أن اللاعبة الأمريكية رفعت نجاحاتها في ملاعب التنس إلى 5، بواقع لقب في كل من نيز (2019) وبارما (2021)، ثم هذا العام في أوكلاند وواشنطن، وأخيراً اليوم في سينسيناتي.



وأصبحت جوف أول أمريكية تفوز بلقب سينسيناتي منذ مواطنتها ماديسون كيز التي حققت اللقب في 2019 على حساب الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين دون رد.



وكانت الأمريكية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي بعد أن أطاحت في المربع الذهبي بالمصنفة الأولى عالمياً، البولندية إيجا شفيونتيك.



في المقابل، اكتفت موتشوفا، المصنفة الـ17 عالمياً، بلقبها الذي توجت في سيول قبل 4 سنوات.