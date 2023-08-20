v إسبانيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم للسيدات

توج المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي استضافتها نيوزيلاندا وأستراليا، وذلك عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد خلال المباراة النهائية التي أقيمت، الأحد، على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.



أحرزت هدف إسبانيا قائد الفريق أولغا كارمونا، من تسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 29، ولاحت فرصة تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 70 بعد احتساب ركلة جزاء للفريق لكن جينيفر هيرموسو أهدرتها بفضل تألق ماري ايربس حارس مرمى المنتخب الإنجليزي.





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سيطرت اللاعبات الإسبانيات، تحت قيادة المدرب خورخي فيلدا، على مجريات المباراة منذ البداية، ولاحت له العديد من الفرص الخطيرة، في المقابل اعتمدت سيدات إنجلترا على الهجمات المرتدة السريعة، لكنها افتقدت الفاعلية الحقيقية أمام المرمى، خاصة مع صلابة الدفاع الإسباني.



بهذا الفوز سطر المنتخب الإسباني اسمه ضمن لائحة الفرق المتوجة باللقب، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية (4) ألقاب، وألمانيا بلقبين، وكل من اليابان والنرويج بلقب واحد.



ولم يكن مشوار المنتخب الإسباني نحو اللقب مفروشًا بالورود، بل قطع الفريق رحلة شاقة وشائكة، وكانت البداية في دور المجموعات بالفوز على منتخب كوستاريكا 0/3، وعلى منتخب زامبيا 0/5، قبل أن يخسر أمام اليابان 4/0، بعد أن ضمن التأهل للدور التالي.



وفي دور الـ16، حقق الفريق فوزا كاسحا على نظيره السويسري 1/5، قبل أن يصطدم في دور الثمانية بالمنتخب الهولندي وصيف بطل النسخة السابقة، محققا فوزا بشق الأنفس بنتيجة 1/2 في الوقت الإضافي.



وفي نصف النهائي واجه الماتادور الإسباني نظيره السويدي، الذي أطاح بمنتخب الولايات المتحدة (حامل اللقب)، ونجحت اللاعبات الإسبانيات في خطف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة والتي انتهت 1/2 ليتأهل للنهائي ويتوج باللقب.