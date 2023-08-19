السيسي: لم نكن سببا في أزمة مصر الاقتصادية

وكالات - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر "لم نكن سببا فيها، لكنها ظروف عالمية".



وجاء في حديث السيسي، خلال قيامه بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية:





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