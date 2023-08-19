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السيسي: لم نكن سببا في أزمة مصر الاقتصادية

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 13:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر "لم نكن سببا فيها، لكنها ظروف عالمية".

وجاء في حديث السيسي، خلال قيامه بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية:

...

الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لم نكن سببا فيها لكنها ظروف عالمية.
أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار عالميا.
نحن محتاجون لاستيراد سلع أساسية، مثل القمح والذرة وزيت الطعام.
الحكومة تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف.
القيادة مصرّة على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية.
الحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة.
مصر تتسم سياستها الخارجية بالتوازن والاعتدال.. لا نتدخل في شؤون الآخرين.



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