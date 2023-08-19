السيسي..يعفو على 30 مداناً بأحكام نهائية بينهم أحمد دومة

وكالات - قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، العفو عن 30 سجيناً مدانين بأحكام نهائية مختلفة بينهم الناشط السياسي الشهير، أحمد دومة.



وكشف عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، عن أن السيسي قرر العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011.



وكشف عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، عن أن السيسي قرر العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011.

...