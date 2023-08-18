"شاهد زور".. فضيحة فساد تلاحق "أصغر رئيس حكومة في العالم"

وكالات - أعلن القضاء النمسوي، الجمعة، أن المستشار الأسبق سيباستيان كورتس سيحاكم اعتبارا من أكتوبر بتهمة الإدلاء بـ"شهادة زور"، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق في الدولة الواقعة في جبال الألب.



كورتس الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر 31 عاما أصغر رئيس حكومة منتخب في العالم، أسقطته الفضائح في أكتوبر 2021 بالسرعة نفسها التي صعد فيها إلى أعلى هرم السلطة.





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