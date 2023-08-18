منظمة الصحة العالمية تضع متحورة جديدة لفيروس كورونا تحت المراقبة

فرانس 24 - أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة أنهما تراقبان من كثب متحورة جديدة من كوفيد-19 لا يزال "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد"، ظهرت حتى الآن في إسرائيل والدانمارك والولايات المتحدة.



وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحورة جديدة "ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة. والتي أضافت بأن "التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".





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من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحورة من كثب.



حتى 13 آب/أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.







فرانس24/ أ ف ب