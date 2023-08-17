Babnet

النفط يهبط وسط مخاوف ضعف النمو الصيني ورفع الفائدة بأميركا

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 06:24 قراءة: 0 د, 56 ث
      
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، مواصلة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين ورفع أسعار الفائدة المحتمل بالولايات المتحدة لتراجع الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 83.08 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا، أي 0.49 بالمئة، إلى 78.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش.

...

وأدى تخلف شركة ائتمان صينية كبرى عن سداد مستحقات منتجات استثمارية وتراجع في أسعار المنازل لزيادة المخاوف من أن تقضي أزمة القطاع العقاري المتفاقمة في الصين على ما بقي من قوة دافعة للاقتصاد.



وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على نحو مفاجئ هذا الأسبوع وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لكن المحللين يخشون ألا يكون ذلك كافيا لوقف موجة الهبوط الاقتصادي.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "أثر العزوف عن المخاطرة في مختلف الأسواق على المعنويات في كل السلع الأولية وأدى الضعف الاقتصادي في الصين لتفاقم ذلك".

وتأثرت أسعار النفط أيضا بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يولي الذي نُشر الأربعاء وأظهر استمرار مسؤولي البنك المركزي في إعطاء الأولوية لمعركة التضخم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271635


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-20
38°-26
36°-27
33°-25
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*