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الجزائر تشيد بموقف الإدارة الأمريكية بشأن قضية الصحراء

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 22:13 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أشاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بخصوص قضية الصحراء.

وأكد عطاف في حوار مع الموقع الإعلامي "ألمونيتور" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "لم توافق إطلاقا" على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول سيادة المغرب المزعومة على الصحراء".

...

وأوضح قائلا أن "إدارة بايدن لم توافق على الإطلاق على قرار ترامب. بل بالعكس، تبتعد كل البعد عن الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق".

وذكر الوزير الجزائري بالتصريح الأمريكي الذي نشر بعد لقائه يوم 9 أغسطس الماضي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي جدد "دعمه الكامل" لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في الوقت الذي يستشير فيه هذا الأخير جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية".

هذا وأجرى عطاف، في وقت سابق، محادثات مع بلينكن، استعرضا فيها أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 271630

Hatrankha  (Switzerland)  |Mercredi 16 Août 2023 à 22h 31m |           
هذا الوزير الجزائري مثله مثل رئيسه تبون عايشين في الكذب على شعبهم . طبعا الرئيس بايدن لن يعلق على قرار ترامب لانه قرار نهائي ولا رجعة فيه . و شنوا دخل الجزائر في الصحراء المغربية . والله شعب مزمر باش ما نقولش حاجة اخرى .


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