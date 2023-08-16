الجزائر تشيد بموقف الإدارة الأمريكية بشأن قضية الصحراء

وكالات - أشاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بخصوص قضية الصحراء.



وأكد عطاف في حوار مع الموقع الإعلامي "ألمونيتور" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "لم توافق إطلاقا" على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول سيادة المغرب المزعومة على الصحراء".





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وأوضح قائلا أن "إدارة بايدن لم توافق على الإطلاق على قرار ترامب. بل بالعكس، تبتعد كل البعد عن الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق".



وذكر الوزير الجزائري بالتصريح الأمريكي الذي نشر بعد لقائه يوم 9 أغسطس الماضي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي جدد "دعمه الكامل" لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في الوقت الذي يستشير فيه هذا الأخير جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية".



هذا وأجرى عطاف، في وقت سابق، محادثات مع بلينكن، استعرضا فيها أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.