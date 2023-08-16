Babnet

السعودية: إعدام مواطن أمريكي مدان بقتل والده المصري

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 20:34 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أمريكي مدان بقتل والده المصري وخنقه حتى الموت، والشروع بقتل شخص آخر قبل اعتقاله.

وحددت وزارة الداخلية، "هوية الرجل الذي تم إعدامه بأنه، بيشوي شريف ناجي نصيف"، مؤكدة أنه "ضرب والده المصري وخنقه حتى الموت".

...

وأضافت أن "نصيف استخدم المخدرات وشوه جثة والده بعد قتله وحاول قتل شخص آخر قبل اعتقاله".

وأوضحت الداخلية أن "الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه".

كما ذكرت أن ما قام به الجاني "عمل محرم وجرم عظيم، سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره". وقد تم الحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271625


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 16 أوت 2023 | 29 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:12
16:08
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-25
38°-26
37°-28
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*