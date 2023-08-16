وكالات - أعلنت السلطات في زامبيا مصادرة طائرة خاصة كانت تحمل 5.7 ملايين دولار، و5 مسدسات، وسبائك يعتقد أنها من الذهب، في حين نفت مصادر رسمية في القاهرة أن تكون الطائرة المحتجزة مصرية.



وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا إن الطائرة المستأجرة انطلقت من القاهرة وعلى متنها ما وصفها ببضائع خطرة، وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي، بلوساكا.





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