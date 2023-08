حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا

🇩🇪 GERMANY ▪️ Collapse of "Retorno dos Piratas" diving show set at Europa Park in Rust. 5± people were injured (8/14)



🇩🇪 Німеччина ▪️ Обвалення сцени дайвінг-шоу у парку Європи в Русті



🇩🇪 Deutschland ▪️ Bühneneinsturz der Tauchshow "Retorno dos Piratas" im Europa-Park pic.twitter.com/AQq4WVUK8k