حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا

شهد متنزه "يوروبا باك" الترفيهي في ألمانيا، أول أمس الاثنين، حادثا مروعا أثار ذعرا في صفوف الموجودين.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انهيار برج بطول 25 مترا يستخدم لعرض الغوص والألعاب البهلوانية، وسط حمام سباحة، مما أدى لتدفق المياه إلى منطقة وجود الجمهور.





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