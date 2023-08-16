Babnet

حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 06:22 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شهد متنزه "يوروبا باك" الترفيهي في ألمانيا، أول أمس الاثنين، حادثا مروعا أثار ذعرا في صفوف الموجودين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انهيار برج بطول 25 مترا يستخدم لعرض الغوص والألعاب البهلوانية، وسط حمام سباحة، مما أدى لتدفق المياه إلى منطقة وجود الجمهور.

...

وقالت الشرطة الألمانية إن 7 أشخاص أصيبوا خلال الحادث، بينهم زائرون وموظفون. وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى وفتح تحقيق.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271565


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 16 أوت 2023 | 29 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:12
16:08
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
25° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-25
38°-26
37°-27
34°-26
  • Avoirs en devises
    23851,8

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   571,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*