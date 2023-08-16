حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا

شهد متنزه "يوروبا باك" الترفيهي في ألمانيا، أول أمس الاثنين، حادثا مروعا أثار ذعرا في صفوف الموجودين.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انهيار برج بطول 25 مترا يستخدم لعرض الغوص والألعاب البهلوانية، وسط حمام سباحة، مما أدى لتدفق المياه إلى منطقة وجود الجمهور.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انهيار برج بطول 25 مترا يستخدم لعرض الغوص والألعاب البهلوانية، وسط حمام سباحة، مما أدى لتدفق المياه إلى منطقة وجود الجمهور.
وقالت الشرطة الألمانية إن 7 أشخاص أصيبوا خلال الحادث، بينهم زائرون وموظفون. وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى وفتح تحقيق.
🇩🇪 GERMANY ▪️ Collapse of "Retorno dos Piratas" diving show set at Europa Park in Rust. 5± people were injured (8/14)— Breaking News 🗞️ (@AEagle98704) August 15, 2023
🇩🇪 Німеччина ▪️ Обвалення сцени дайвінг-шоу у парку Європи в Русті
🇩🇪 Deutschland ▪️ Bühneneinsturz der Tauchshow "Retorno dos Piratas" im Europa-Park pic.twitter.com/AQq4WVUK8k
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 271565