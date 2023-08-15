تركيا تسجل فائض في الميزانية بـ 1.8 مليار دولار في يوليو

وكالات - قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، الثلاثاء، إن الميزانية سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في شهر يوليو.



وبلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية.





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وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة تركية.



وتمكنت الحكومة من تحويل العجز إلى فائض في يوليو، عبر الزيادات الضريبية التي فُرضت على مجموعة كبيرة من السلع الرئيسية التي عززت من إيرادات الحكومة.



فقد نما الدخل القومي بنسبة 156 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع ضرائب القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية محلياً.



كما ضاعفت الحكومة الشهر الماضي الضرائب المحصلة على الوقود ثلاث مرات، ورفعت ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين.