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رئيس أركان الجيش الجزائري: نرفض التدخلات الأجنبية في إفريقيا

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 12:45 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - حذر رئيس أركان الجيش الجزائري من "التدخلات الأجنبية" في القارة الإفريقية، وطالب النيجر بالعودة إلى "المنطق الدستوري"، لحل أزمتها الحالية.

وخلال كلمة في مؤتمر موسكو للأمن والسلام قال رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة: "الأزمة في القارة الإفريقية أصبحت متفاوتة الشدة والتعقيد، ومتنوعة من حيث طبيعة مصادرها وفواعلها، حيث تزداد فيها الأزمة الداخلية إضافة إلى الحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع حدة التنافس الإستراتيجي للقوى الكبرى على الموارد الطبيعية والمعدنية من أجل التموقع في القارة بما يتماشى مع أجندتها".

...

ولفت المسؤول الجزائري خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إلى أن إفريقيا أصبحت جبهة عالمية أولى للإرهاب بأزيد من نصف ضحايا الإرهاب في العالم.

وأضاف: ”منطقة الساحل الإفريقي تنافس فيها الفواعل الإرهابية من جماعتي القاعدة والدول المتشددة التي تتغذى من عدم استقرار الدول وإضعافها وتمول بالجريمة المنظمة“.

واعتبر شنقريحة، أن تدهور الأوضاع في منطقة الساحل ما هو إلا نتيجة مباشر للانعكاسات السلبية لأزمة ليبيا والتدخلات الأجنبية في المنطقة.

ولمح شنقريحة من خلال كلمته إلى خطورة التدخلات الأجنبية في القارة الإفريقية وانعكاساتها السلبية، مشددا رفض الجزائر لها.

وبخصوص أزمة النيجر، أكد المتحدث، أن الجزائر تدعو إلى ضرورة العودة إلى المنطق الدستوري الوطني بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي سُتفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأبرز أن الجزائر تعمل بمنطق تعاوني وتضامني لحّل النزاعات بطرق سلمية بعيدا عن التدخل في شؤون الدول الداخلية.


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