منع فيلم باربي في الكويت ورحلته العربية قد تتوقف في لبنان

وكالات - موجة "باربي" الوردية التي تضرب العالم، لن تصل إلى الكويت ولبنان. إذ منعت الكويت عرض فيلم المخرجة الأمريكية غريتا غيرويغ لأنه "يروّج لأفكار دخيلة على المجتمع"، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني من السلطات الرقابية، حظر الفيلم، لأنه "يتعارض مع القيم الأخلاقية".



وقال الوزير اللبناني محمد وسام المرتضى، في بيان أصدره الأربعاء، إن الفيلم يروّج للمثلية والعبور الجنسي، "ويُسوّق فكرة بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة".





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ووجه الوزير طلباً إلى الأمن العام اللبناني، وهو الجهة المخولة الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية المعدّة للعرض في لبنان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفيلم. حاولت بي بي سي نيوز التواصل مع الأمن العام للتأكد من موقفه، ولكن لم نحصل على ردّ بعد.



وبانتظار صدور قرار رسمي عن الأمن العام حول منع الفيلم أو عرضه، لا تزال سلسلة سينما "فوكس" المقرر أن تعرض العمل في صالاتها، تنشر الإعلان الترويجي له على موقعها على الإنترنت، وتشير إلى أن موعد طرحه المفترض سيكون يوم 31 آب/أغسطس الحالي.



من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وكيل وزارة الإعلام رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية لافي السبيعي تأكيده حرص اللجنة "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع".