"مصر والسعودية والإمارات.. إسرائيل تدق ناقوس الخطر

وكالات - حذر النائب بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عن حزب "الليكود" اليميني المتشدد، داني دانون، من تحول كل من مصر والسعودية والإمارات لقوى نووية في المنطقة قريبا.



وقال النائب الإسرائيلي خلال حديثه لإذاعة 103FM، إن السعودية إذا تحولت لقوة نووية فلن ينتهي الأمر عند هذا الحد يل ستلحق بها كل من مصر والإمارات.





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وعبر عضو الكنيست عن مخاوفه من مطالبة السعوديين بأسلحة نووية مقابل التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر والإمارات لن تقفا مكتوفتي الأيدي، وستكون هناك عملية لنشر الأسلحة النووية في المنطقة.



وأشار إلى أن السعودية تتحدث عن امتلاك أسلحة نووية للأغراض السلمية، موضحا أن هذا الأمر تكرر في كوريا الشمالية وإيران، حتى أصبحتا دولا نووية، حيث أن الطريق قصير للغاية في النهاية لتحويل البرامج النووية للأغراض العسكرية.



وفي سياق آخر تحدث داني دانون، خلال حديثه الإذاعي الذي نقلته صحيفة "معاريف" عن أزمة الكفاءات في جناح الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل بحاجة للاستعداد للمواجهة القادمة مع "الأعداء"، مؤكدا أن هناك "ضررا لحق بإسرائيل وقدرتها على الصمود كأمة واحدة".