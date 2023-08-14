تفعيل بطاقة “هيا” لحضور فعاليات إكسبو الدوحة.. وتغيير مسمى دورينا لدوري نجوم إكسبو

كشف السيد محمد علي الخوري الامين العام لإكسبو 2023 الدوحة عن تفعيل بطاقة “هيا” للمشجعين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022 للزوار الذين يرغبون دخول قطر لحضور فعاليات إكسبو 2023 الدوحة .



وأوضح الخوري – في مؤتمر صحفي للإعلان عن تغيير مسمى دوري نجوم قطر إلى دوري نجوم إكسبو – أن تفاصيل إجراءات الدخول ببطاقة سوف يعلن عنها لاحقاً .





...



وقال الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة : ننتظر مشاركة 80 دولة ودخول ثلاثة ملايين زائر للدوحة خلال فعاليات المعرض التي تنطلق في 2 أكتوبر 2023 وتستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 .



ووقعت مؤسسة دوري نجوم قطر واللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة اتفاقية شراكة على هامش حفل تدشين الموسم الكروي الجديد 2024-2023 ، تم بموجبها تغيير مسمى دوري نجوم قطر إلى دوري نجوم إكسبو .



وقع الاتفاقية عن المؤسسة هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر والسيد محمد علي الخوري الامين العام لإكسبو 2023 الدوحة.



بهذه المناسبة، قال السيد هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر:” يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، والتي تم بموجبها إطلاق المُسمى الرسمي لبطولة الدوري خلال الموسم الجديد، الذي سيكون منصة رياضية للترويج ونشر الرسائل المراد توصيلها عن هذا الحدث العالمي الذي سيقام في الدوحة خلال الفترة المقبلة”.



وواصل قائلاً:” كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتنا لمواصلة عملية التطوير لكرة القدم الاحترافية القطرية وبطولة الدوري على كافة المستويات التنظيمية والفنية، وأود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، والسيد محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، وكل فريق العمل على تعاونهم المميز معنا، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مشروعهم الكبير الذي يأتي ضمن رؤية دولة قطر 2030.



ومن جانبه قال السيد محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة:” كما تعلمون، بعد أقل من شهرين من اليوم، ستنطلق فعاليات إكسبو 2023 الدوحة، معرض البستنة الدولي الأول من نوعه الذي يقام في دولة قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنّ الشراكة مع مؤسسة دوري نجوم قطر نقطة أخرى مضيئة في مسيرة إكسبو 2023 الدوحة ومكسب في غاية الأهمية لمعرضنا، فلا يخفى على أحد الشعبية الهائلة للرياضة بشكل عام –وكرة القدم بشكل خاص– ونفوذها وأثرها الإيجابي على شعوب العالم. كما تزداد قيمة هذا التعاون بالنظر إلى التطور الكبير الذي شهدته بطولة دوري نجوم قطر مقارنة بنظيراتها في المنطقة.”