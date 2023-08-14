نيمار إلى الهلال.. تفاصيل الصفقة "المدوية"

أكدت كبرى وسائل الإعلام الأوروبية، الإثنين، انتقال النجم البرازيلي نيمار، إلى الدوري السعودي، وتحديدا نادي الهلال، في صفقة "مدوية" للبطولة الجاذبة للنجوم.



أكد كبار الصحفيين المختصين بالانتقالات، إتمام عملية انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعد أيام من الترقب، وسط أنباء عن اهتمام برشلونة الإسباني بإعادة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلى صفوفه.





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