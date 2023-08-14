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ارتفاع عدد ضحايا حريق غابات ماوي إلى 93 قتيلا

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 06:46 قراءة: 1 د, 27 ث
      
وكالات - حذرت السلطات من أن الجهود المبذولة للعثور على القتلى والتعرف عليهم لا تزال في مراحلها الأولى، وذلك مع ارتفاع عدد القتلى من حريق الغابات الذي دمر بلدة ماوي التاريخية إلى 93 شخصا.

ويعد الحريق بالفعل أكثر حرائق الغابات فتكًا بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

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قال قائد شرطة ماوي جون بيليتيير، السبت، إن أطقمًا بها كلاب بوليسية غطت 3 % فقط من منطقة البحث، وفقا للأسوشيتد برس.
أضاف: "لدينا منطقة يجب أن نضمها لا تقل عن 8 كيلومترات مربعة، وهي مليئة بأحبائنا"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يزداد عدد القتلى و"لا أحد منا يعرف حقًا حجمها حتى الآن".
قال بيليتيير إن تحديد هوية القتلى يمثل تحديًا لأننا "نلتقط الرفات وتتفكك".
أضاف أن البقايا كانت من خلال "حريق أدى إلى صهر المعدن"، مشيرا إلى أنه تم التعرف على شخصين فقط حتى الآن.
تحدث بيليتيير بينما كان عمال الطوارئ الفيدراليون يتنقلون في مساحة هائلة من الرماد الذي خلفته النيران التي دمرت مدينة لاهاينا التي تعود إلى قرون. حددت الفرق أنقاض المنازل بعلامة "إكس" برتقالية زاهية للإشارة إلى عملية بحث أولية، وعلامة "اتش أر" عندما عثروا على رفات بشرية.

وقال الحاكم جوش غرين أثناء تجواله في الدمار في شارع فرونت التاريخي:

ستكون بالتأكيد أسوأ كارثة طبيعية واجهتها هاواي على الإطلاق.
لا يسعنا سوى الانتظار ودعم أولئك الذين يعيشون.
ينصب تركيزنا الآن على لم شمل الناس عندما يكون ذلك ممكنا وتوفير السكن والرعاية الصحية لهم، ثم ننتقل إلى إعادة البناء."
ما لا يقل عن 2200 مبنى تضررت أو دمرت في غرب ماوي، وجميعها تقريبا سكنية.
وقدرت الأضرار في جميع أنحاء الجزيرة بنحو 6 مليارات دولار.

اشتعل حريقان خران على الأقل في جزيرة ماوي: في منطقة كيهي بجنوب ماوي وفي المجتمعات الجبلية الداخلية المعروفة باسم "أب كونتري" ولم ترد انباء عن سقوط قتلى من تلك الحرائق.

قال غرين إن حريق الريف أصاب 544 مبنى أغلبها منازل.


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