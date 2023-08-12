Babnet

هاواي الأمريكية: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي إلى 80 شخصا

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 10:33 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - قال مسؤولون في هاواي، الجمعة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 80 نتيجة حرائق الغابات، التي دمرت أجزاء من جزيرة ماوي الأسبوع الماضي.

وأعلنت مقاطعة ماوي عن عدد الوفيات الجديد في التاسعة مساءً ليرتفع من الرقم السابق البالغ 67.

...

كان الحاكم جوش غرين قد حذر في وقت سابق من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال من الساعة 10 مساءا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت.


قال غرين لموقع هاواي نيوز ناو: "سيكون التعافي معقدًا بشكل غير عادي، لكننا نريد أن يعود الناس إلى منازلهم ويفعلوا ما في وسعهم للتقييم بأمان، لأنه أمر خطير للغاية".

وقال ريتشارد بيسين جونيور، عمدة مقاطعة ماوي، إنه تم نشر كلاب بوليسية للبحث عن جثث القتلى.

كان سكان ماوي قد بدأوا بالفعل العودة إلى أحيائهم ليعثروا على هياكل سوداء من السيارات المحترقة.

وشوهد مبنى تلو الآخر من المنازل والشركات وهي مسواة بالأرض، كما أعمدة الهاتف المحترقة، وأعمدة المصاعد التي يغطيها الرماد تبدو من المباني السكنية التي كانت قائمة ذات يوم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271395


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 12 أوت 2023 | 25 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:17
16:10
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
32°-24
34°-23
36°-24
35°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*