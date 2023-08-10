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حريق ضخم في مخزن للحبوب قرب ميناء لاروشيل الفرنسي

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - اندلع حريق كبير صباح اليوم الخميس، في صومعة حبوب "سيكا أتلانتيك" الواقعة في منطقة لا باليس، بالقرب من ميناء لاروشيل التجاري، جنوب غربي فرنسا.

وهرعت عشرات سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء النيران، فيما حذرت وسائل إعلام محلية من مخاطر انفجار وانتشار حريق.

...

وقالت تقارير إعلامية إن تعطل الحزام الناقل الذي يسمح بنقل حبوب القمح داخل الصومعة أدى إلى الحريق.

وكان عشرون شخصا في الصومعة عندما اندلع الحريق، وقد تم إخلاء الجميع من قبل رجال الإطفاء، الذين قاموا أيضا بإخلاء سكان المنزل المجاور للصومعة، فيما تم فرض طوق أمان بطول 200 متر في محيط مكان الحريق إلى حين إطفاء النيران.


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