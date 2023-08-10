حريق ضخم في مخزن للحبوب قرب ميناء لاروشيل الفرنسي

وكالات - اندلع حريق كبير صباح اليوم الخميس، في صومعة حبوب "سيكا أتلانتيك" الواقعة في منطقة لا باليس، بالقرب من ميناء لاروشيل التجاري، جنوب غربي فرنسا.



وهرعت عشرات سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء النيران، فيما حذرت وسائل إعلام محلية من مخاطر انفجار وانتشار حريق.





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