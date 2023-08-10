اغتيال المرشح الرئاسي في الإكوادور فرناندو فييافيسينسيو خلال فعالية انتخابية

وكالات - قال الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو إن فرناندو فييافيسينسيو المرشح للانتخابات الرئاسية قُتل الأربعاء، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عن اغتياله.



وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن فييافيسينسيو، وهو نائب سابق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه كان سيحصل على 7,5 % من الأصوات، لقي حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو.





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وكتب لاسو على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".



وقال إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ.



وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصا يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.



