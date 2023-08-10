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أسعار النفط عند أعلى مستوى في 9 أشهر

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 07:55 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وتم تداول عقود "برنت" الآجلة عند أعلى مستوياتها في تسعة أشهر منذ نوفمبر 2022.


وبحلول الساعة 06:10 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 84.65 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.25% إلى 87.77 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
...


وأمس ارتفعت عقود النفط إلى أعلى مستوى في 9 أشهر، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات عند 84.40 دولار للبرميل، في حين صعد خام "برنت" إلى 87.55 دولار للبرميل، بعد أن سجل خلال الجلسة 87.65 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.


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