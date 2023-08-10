قادة الانقلاب في النيجر يعلنون عن حكومة جديدة

وكالات - وقع رئيس المجلس العسكري في النيجر، رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" عبد الرحمن تشياني، على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.



وبحسب موقع ActuNiger.، ضمت الحكومة 20 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية ، بينهم اثنان. 2 وزراء دولة ووزير منتدب. برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين.





وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني. والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم. وتولى باكاري ياو سانجار رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، وغيرهم.واستقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل العسكريين قبل يومين.وأفادت وسائل الإعلام النيجرية بأن علي الأمين زين عاد يوم الأربعاء من تشاد، حيث كان يشغل منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى عاصمة النيجر نيامي، أين استقبله بالمطار بعض أعضاء المجلس العسكري.تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس عن تعيين علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.