رئيس المجلس العسكري في النيجر يستقبل رئيس الوزراء الجديد

وكالات - استقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل العسكريين قبل يومين.



وأفادت وسائل الإعلام النيجرية بأن علي الأمين زين عاد يوم الأربعاء من تشاد، حيث كان يشغل منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى عاصمة النيجر نيامي، أين استقبله بالمطار بعض أعضاء المجلس العسكري.





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