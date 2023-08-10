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رئيس المجلس العسكري في النيجر يستقبل رئيس الوزراء الجديد

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 06:21 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - استقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل العسكريين قبل يومين.

وأفادت وسائل الإعلام النيجرية بأن علي الأمين زين عاد يوم الأربعاء من تشاد، حيث كان يشغل منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى عاصمة النيجر نيامي، أين استقبله بالمطار بعض أعضاء المجلس العسكري.

...

وفور وصول زين إلى العاصمة، استقبله بالقصر الرئاسي، عبد الرحمن تشياني، رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" المشكل مع قبل العسكريين بعد إطاحتهم بالرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس عن تعيين علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.

وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.


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