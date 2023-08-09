صابر الرباعي من دمشق: لا يحق لأحد الحكم على وطنية أي إنسان

صرح المغني التونسي صابر الرباعي من العاصمة السورية دمشق، أنه لا يحق لأحد التشكيك بوطنية الآخرين، فيما وصفه "الاصطياد في المياه العكرة"، وذلك تعليقاً على إعادة تداول صورة سابقة له مع ضابط إسرائيلي.
وقال الرباعي في مؤتمر صحفي على هامش حفلته التي أحياها، ضمن فعاليات "مهرجان ليالي قلعة دمشق"، بأنه "من السهل أن نجلس وراء الكيبورد ونشكك بوطنية هذا ونشتم ذاك"، معتبراً أن الفنانين كبش فداء لأنهم مؤثرون.
وقال الرباعي في مؤتمر صحفي على هامش حفلته التي أحياها، ضمن فعاليات "مهرجان ليالي قلعة دمشق"، بأنه "من السهل أن نجلس وراء الكيبورد ونشكك بوطنية هذا ونشتم ذاك"، معتبراً أن الفنانين كبش فداء لأنهم مؤثرون.
وجاء رد صابر على سؤال وجهته له إحدى الصحفيات حول رأيه في إعادة تداول الصورة التي جمعته بضابط إسرائيلي عام 2016، متسائلاً حول المغزى والهدف من طرح السؤال: "كنت بتمنى سؤال أحسن".
واعتبر الرباعي أنه غير مضطر للتبرير مجدداً حول موضوع حصل في الماضي وانتهى، بينما هو يتطلع إلى المستقبل، "لأننا اليوم في حاجة نلتم مع بعض، وما نصطاد في المياه العكرة، حتى نعطل شغل الناس".
وأضاف بأن الشعوب العربية عاطفية، في حين وصف الآخرين (لم يسمهم)، بأن هذا ما يريدوننا أن نصل إليه، بأن "يشتتوا أمننا، ويشتتوا وحدتنا"، منوهاً إلى من وصفها بالأطراف الأخرى استخدمته بصفته فناناً ومؤثراً للتأثير على قضية تعتبر القضية الأولى بالنسبة للعرب، "وهي القضية الفلسطينية".
سؤال موجه للشركة المنظمة
تضمن السؤال الذي وجهته الصحفية لصابر الرباعي شقاً موجها لشركة "مينا" المنظمة لحفل "مهرجان ليالي دمشق"، حول الصورة التي أعيد تداولها مجدداً للفنان التونسي.
وسألت الصحفية المدير الفني لشركة مينا، فراس هزيم، حول آخر ما توصلت إليه الدعوى القضائية الموجهة ضد الشركة من قبل صحفية سورية، على خلفية دعوة الشركة لصابر الرباعي، الذي اتهم بالترويج للتطبيع مع إسرائيل، عبر الصورة.
واعتبر هزيم أن طرح السؤال حول قضية جرت قبل أكثر من 6 سنوات وتم توضيحها أكثر من مرة، هو بمثابة "نبش القبور"، مضيفاً: "لا نقبل أن يتشكك بوطنيتنا، ولا نقبل أن يتشكك بوطنية ضيف عزيز على سوريا".
ونوه إلى أن شركة "مينا" هي شركة خاصة "لا تقرر"، وأنهم حصلوا على الموافقات والتراخيص اللازمة من "الجهات المعنية"، دون أن يجيب حول نقطة نتائج الدعوى القضائية الموجهة ضد الشركة، مكتفياً بقوله "ما حدا قلنا لا أو ممنوع".
دعوى قضائية باسم "الثوابت الوطنية"
تقدمت المذيعة في التلفزيون السوري فاطمة جيرودية بدعوى قضائية ضد شركة "مينا" المنظمة لمهرجان "ليالي قلعة دمشق"، بسبب دعوة صابر الرباعي للغناء في سوريا، في حين تنتشر الصورة التي تجمعه بضابط إسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصفت جيرودية في الدعوى المغني التونسي بألفاظ نابية وشتائم، متهمةً إياه بـ"التطبيع" مع إسرائيل، ومعتبرة أن تلك الدعوة تمثل "تهاوناً في العقيدة الوطنية".
المصدر- راديو روزانا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 271219