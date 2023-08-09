صابر الرباعي من دمشق: لا يحق لأحد الحكم على وطنية أي إنسان

صرح المغني التونسي صابر الرباعي من العاصمة السورية دمشق، أنه لا يحق لأحد التشكيك بوطنية الآخرين، فيما وصفه "الاصطياد في المياه العكرة"، وذلك تعليقاً على إعادة تداول صورة سابقة له مع ضابط إسرائيلي.وقال الرباعي في مؤتمر صحفي على هامش حفلته التي أحياها، ضمن فعاليات "مهرجان ليالي قلعة دمشق"، بأنه "من السهل أن نجلس وراء الكيبورد ونشكك بوطنية هذا ونشتم ذاك"، معتبراً أن الفنانين كبش فداء لأنهم مؤثرون.