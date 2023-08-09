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وفاة 41 مهاجرا بحادث غرق سفينة قبالة ساحل جزيرة إيطالية

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 09:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - توفى 41 شخصا في حادث غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أفادت به وسائل إعلامية .

بدورها قالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

...

وأعلنت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بإيطاليا كيارا كاردوليتى أن نحو 40 شخصا فى عداد المفقودين في غرق قارب هجرة، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وقالت إن بين المفقودين مولودا جديدا واحدا على الأقلّ.

بدروه، صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، أن القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا.


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