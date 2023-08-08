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بطولة مونتريال للمساترز: تأهل أزارينكا وبليسكوفا الى الدور الثاني

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 14:43 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تأهلت كل من اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا الى الدور الثاني لبطولة مونتريال للماسترز ذات الـ 1000 نقطة.
وجاء تأهل اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 19 عالميا للدور الثاني عقب فوزها على نظيرتها البولونية ماغدا لينيت المصنفة 25 عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 3 و 6 - 0.
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وستواجه فيكتوريا أزارينكا في الدور الثاني اللاعبة الأمريكية سلوان ستيفنس المصنفة 38 عالميا التي تغلبت في الدور الأول على اللاعبة الأوكرانية أنيلينا كالينينا المصنفة 28 عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و 7 - 6.
...

أما اللاعبة التشييكة كارولينا بليسكوفا المصنفة 23 عالميا فقد بلغت الدور الثاني اثر تغلبها على منافستها الصينية زهو لين المصنفة 36 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-3 و 6 - 7 و 6 - 2.
وستضرب كارولينا بليسكوفا في الدور الثاني موعدا مع البولونية ايغا شفايتيك المصنفة الأولى عالميا والتي أعفيت من خوض الدور الأول.



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