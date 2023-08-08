النيجر: الانقلابيون يعينون علي الأمين زين رئيسا للوزراء

فرانس 24 - أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الإثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا الوزراء، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.



وقال العقيد أحمدو عبد الرحمن: "عين (علي) الأمين زين رئيسا للوزراء".





...