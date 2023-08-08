الولايات المتحدة: هذا هو السبيل الأفضل لحل أزمة النيجر

وكالات - أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر، في تصريح يأتي بعد نهاية مهلة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" لقادة الانقلاب وتلويحهم باستخدام القوة، وهو الأمر الذي تدعمه فرنسا.



ماذا قال بلينكن؟





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