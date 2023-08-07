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مديرة مهرجان بومخلوف " إيقاف عرض سامارا كان بقرار امني"

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 17:52 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قالت مديرة مهرجان بومخلوف بولاية الكاف سهام بن زاكي أن ايقاف حفل مغني الراب سامارا كان بعد حوالي 35 دقيقة أو أكثر بقليل من بدايته.
وبينت في حوار عبر أمواج إذاعة "الديوان اف ام" أن إيقاف العرض و الاكتفاء بتلك المدة كان بقرار أمني.

وقالت انه نظرا لبلوغ فضاء القصبة الذي يحتضن عروض المهرجان، طاقته القصوى المحددة بـ 1000 شخص في حين أن محبي سامارا كانوا بأعداد كبيرة و لم يتمكنوا من الدخول.
...

وتابعت "بتقدم العرض ازداد منسوب غضبهم وقاموا بكسر الباب مما دفع بالأمن لإتخاذ قرار الإيقاف تفاديا لحصول اي مشكل".




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