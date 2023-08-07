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الشاب خالد يحيي حفلا بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 06:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ظهر الفنان الجزائري الشاب خالد، بإطلالة غير متوقعة أثناء إحياء حفله الغنائي على مسرح الفنان محمد عبده في الرياض ضمن "موسم الجيمرز"، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا ظهر فيها الشاب خالد مرتديا الزي التقليدي، المتمثل بالبشت والعقال السعودي المقصب.

...

وأثار مظهر الشاب خالد إعجاب جمهوره، كما أشعل الفنان الجزائري حماسهم بأغانيه الشهيرة التي قدمها خلال الحفل.





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