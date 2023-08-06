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أ ف ب: المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد لمواجهة التدخل الخارجي
Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 22:48
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أعلن المجلس العسكري في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد "في مواجهة التهديد بالتدخل"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
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