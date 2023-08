D’ici la fin de l’année : La Tunisie va vivre au rythme de pénuries et de la forte dévaluation du dinar.

Amine BEN GAMRA (*)



Dans un contexte de hausse des prix et de difficults dapprovisionnement en farine, mdicaments, matire premire d'ici la fin de l'anne, la Tunisie va vivre au rythme de pnuries et de la forte dvaluation du dinar. Et ce, suite la dpendance de lconomie tunisienne aux importations.





En effet, les importations, qui sont pays en devises fortes, sont devenues plus chres, provoquant ainsi une sortie accrue de devises contre une faible entre de monnaies trangres, les exportations nvoluant pas au mme rythme soutenu.



La dvaluation a galement eu un impact direct sur la production locale, la plupart des machines et des matires premires utilises pour produire tant importes de ltranger en devises trangres.

Pire, les chanes mondiales d'approvisionnement tant dj en surchauffe, ce qui conduit des pnuries de matriaux et de matires premires, une hausse de la demande pourrait faire encore plus grimper les prix.

Le cercle vicieux de linflation croissante, affaiblissant un dinar tunisien ayant dj perdu plus de 40% de sa valeur en dix ans, a un impact sur le niveau de la dette, qui ne cesse daugmenter lui aussi, hypothquant les capacits de remboursement du pays.



Labsence daction rapide pour faire face ces volutions ngatives accentuerait la pression sur notre pays, car la combinaison de taux dintrt levs, dune faible croissance, dun taux de change lev et dune dette croissante est de plus en plus insoutenable. La Tunisie doit redoubler defforts pour soutenir sa croissance et favoriser la stabilit. Des mesures politiques cibles et novatrices sont ncessaires pour promouvoir linvestissement et la cration demplois. Les secteurs cls de lconomie tunisienne doivent tre dynamiss, tout en encourageant linnovation et lentrepreneuriat.



Il est suggre aux investisseurs de bien suivre le dveloppement de certaines industries dans les annes venir, parmi lesquelles lnergie, lautomatisation et lintelligence artificielle. Simultanment, lacclration continue de la vitesse de circulation du capital devrait faire abonder les possibilits de fusions et acquisitions.



* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie