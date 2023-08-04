بازوم: انقلاب النيجر قد تكون له عواقب مدمرة على العالم

وكالات - قال الرئيس النيجري محمد بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ليل الخميس، إنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".



ودعا بازوم "الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".





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