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النيجر.. مظاهرات حاشدة ورفع العلم الروسي بعيد الاستقلال عن فرنسا

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 12:32 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - احتشد المئات في مظاهرة مؤيدة للانقلاب العسكري في النيجر بالعاصمة نيامي رافعين الأعلام الوطنية والروسية، في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال الـ63 عن فرنسا.

وأظهر فيديو تجمع المئات وسط العاصمة من أنصار الجيش حيث رفع الكثيرون منهم الأعلام الروسية.

...

وتحتفل النيجر في الـ3 أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال عن فرنسا عام 1960.

وأعلن العسكريون في النيجر عن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول مؤخرا، كما أوقفوا تصدير اليورانيوم إلى فرنسا والذهب إلى الولايات المتحدة.

ويتهم انقلابيو النيجر باريس بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم إلى السلطة، وهو اتهام نفته فرنسا على لسان وزيرة خارجيتها كاترين كولونا الاثنين.

بدورها دعت روسيا إلى تنظيم حوار وطني في النيجر ومنع تدهور الوضع في هذا البلد، مشددة على أن التهديد باستخدام القوة لن يسهم في تسوية النزاع هناك.

وأعلنت مالي وبوركينا فاسو المواليتان لروسيا رفضهما لأي تدخل عسكري في النيجر المجاورة، وحذرتا من أن ذلك سيعد إعلانا للحرب عليهما.


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