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بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

محمد بازوم
Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 11:24 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر.

وقال بايدن في بيان له اليوم الخميس: "أطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

...

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

ويأتي ذلك عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، عزل رئيس البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

يذكر أنه عندما تولى بازوم منصب الرئاسة في عام 2021، كان أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد، بعد سنوات من الانقلابات العسكرية بعد أن نالت النيجر استقلالها لأول مرة عن فرنسا عام 1960.


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