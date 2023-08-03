أسوأ حملة تسويق في التاريخ.. متحول جنسي يتسبب بأزمة مالية ضخمة لأشهر الماركات العالمية

وكالات - بعد الخسائر الضخمة التي تكبدتها شركة المشروبات الأمريكية Anheuser Busch بسبب إعلان قدمه متحول جنسيا، تواجه سلسلة مقاهي "كوستا كوفي" البريطانية حملة مقاطعة شرسة.



واعتبر العملاء الغاضبون أن الشركة المملوكة لـ"كوكا كولا" تروج للتحول الجنسي، وذلك بعد أن نشرت على حسابها في منصة "اكس" رسما كاريكاتوريا يصور شخصية نسائية متحولة جنسيا ولديها ندوب استئصال الثديين.





وأثار الرسم جدلا واسعا، حيث اتهم نشطاء الشركة بالتلاعب بالأطفال والمراهقين والتأثير على هويتهم الجنسية، ووصفوها بأنها أسوأ حملة تسويق في التاريخ، مطالبين بمقاطعة السلسلة التي تملك 13540 فرعا في بريطانيا، وإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقع مقر "كوستا كوفي" في باكينغهامشير بإنجلترا، ولديها أكثر من 4000 فرع في أكثر من 32 دولة. وافتتحت أول فرع لها في الولايات المتحدة بأتلانتا في أغسطس الماضي.في غضون ذلك، قال متحدث باسم كوستا كوفي لصحيفة "The Post" إن "اللوحة الجدارية بأكملها تعرض وتحتفي بالشمولية، ففي كوستا كوفي نحتفل بتنوع عملائنا وأعضاء فريقنا وشركائنا".وأضاف المتحدث: "نريد من كل شخص يتفاعل معنا أن يختبر البيئة الشاملة التي نخلقها، لتشجيع الناس على الشعور بالترحيب والحرية والفخر بلا خجل لكونهم على طبيعتهم".وفي وقت سابق، تسببت شركة مشروب "Bud Light"بخسارة شركتها الأم "Anheuser Busch"، مليارات الدولارات من القيمة السوقية منذ ظهور إعلانها المثير للجدل لأول مرة في 1 أبريل، والذي شارك فيه نجم "تيك توك" المتحول ديلان مولفاني.كما ساهمت "Target" أيضا بنزيف شركتها عندما أطلقت مجموعة "Pride" الصديقة للمثليين والمتحولين جنسيا والتي تضم عناصر موجهة للأطفال والرضع.