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إطلاق نار داخل الكونغرس.. والشرطة الأميركية تعلق

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 20:24 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحدثت وسائل إعلام أميركية عن إخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأميركي بعد سماع إطلاق نار داخل المبنى.

وقالت الشرطة الأميركية تعليقا على الحادث:

...

يقوم ضباطنا بالبحث في مباني مكاتب مجلس الشيوخ ردا على مكالمة 911 مقلقة.
يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق، سنواصل التواصل مع الجمهور هنا.
إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، فيجب على كل شخص بالداخل أن يحتمي في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار نشط محتمل.
تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدينا أي تقارير مؤكدة عن إطلاق نار.
إذا كنت في المنطقة، فاتبع إرشادات ضباطنا.



وجاء في رسالة داخلية عاجلة إلى العاملين في مبنى مجلس الشيوخ بسبب تهديد أمني:

التحرك إلى داخل المكتب أو إلى أقرب مكتب.
استخدام معدات الطوارئ والزوار.
أغلق الأبواب الخارجية وابتعد عنها وعن النوافذ.
إذا كنت في مكان عام، ابحث عن مكان للاختباء.
التزم الهدوء وجعل الأجهزة الإلكترونية صامتة.
وذكرت قناة فوكس نيوز الأميركية: "على الأرجح أن يكون ما يحدث في الكابيتول متعلقا بشخص مختل وليس بمطلق نار نشط".


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