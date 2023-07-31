نهيلة بنزينة.. "أول حجاب" في تاريخ المونديال

لفت منتخب المغرب الأنظار في كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا حاليا، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية هو الأول للمملكة في تاريخ المونديالات النسائية.



لكن الفوز بهدف نظيف لم يكن الحدث الوحيد البارز في المباراة، إذ أصبحت المدافعة نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم للسيدات.





تصريح رئيس “فيفا” حول ارتداء الحجاب في كأس العالم للسيدات

وشاركت بنزينة (25 عاما) المباراة من بدايتها، وأظهرت موهبتها حيث كادت أن تهز الشباك الكورية، لكن الأهم أن ظهورها بالحجاب مثل لحظة فارقة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم.ونهيلة لاعبة محترفة في فريق الجيش الملكي، وهي معتادة على ارتداء الحجاب في المنافسات المحلية.ولم يكن يُسمح بارتداء الحجاب على المستوى العالمي لبعض الوقت بسبب قواعد الصحة والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).لكن الحظر رفع عام 2014، مما سمح للاعبات المسلمات بارتداء الحجاب، وكان الظهور الأول في المونديال من نصيب بنزينةعلّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، على ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، وعبّر رئيس “فيفا” عن دعمه لهذه الخطوة والتزامه بتشجيع التسامح والتنوع في كرة القدم، حيث قال في منشور نشره على منصة إنستغرام: “كرة القدم شاملة وأكثر تسامحا وعالمية ومتنوعة”، وأرفق منشوره بوسم “لا تمييز”.