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بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 06:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
رصد مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.
ذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.
كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.
...

أظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.
من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.
وأضافت أنها ستحقق في سبب الحادث، جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة المواصلات.


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