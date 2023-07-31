بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا

رصد مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.

ذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.

كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.



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