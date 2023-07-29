السجن 7 سنوات للاعب منتخب هولندا السابق بقضية تهريب كوكايين

قضت محكمة هولندية على لاعب منتخب "الطواحين" السابق دافيد منديز دا سيلفا، بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تهريب الكوكايين.



وتوصلت المحكمة إلى أن منديز دا سيلفا متورط في تهريب الكوكايين، ودانته باستيراد دفعتين من المادة الخطيرة وزنهما 74 و105 كيلوغرامات.





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