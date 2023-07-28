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الجنرال تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وكالات - أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم الجمعة، على التلفزيون الرسمي في النيجر أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وفي أول ظهور علني له، قال الجنرال عبد الرحمن تشياني إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

...

وأضاف تشياني إن القادة العسكريين يعملون على تحقيق وحدة البلاد.

واحتفظ عمر تشياني بمنصبه رئيسا للحرس الرئاسي منذ عهد الرئيس السابق محمدو بازوم، عندما تولى السلطة عام 2021.


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