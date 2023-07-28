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أردوغان يستبدل نواب رئيسة المصرف المركزي في تركيا

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 08:53 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا اليوم الجمعة، قضى بإقالة النواب الثلاثة لمحافظة البنك المركزي التركي، وتعيين 3 نواب جدد.

ووفق المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية فجر اليوم، تمت إقالة: إيمراه شينير، وطه تشاكماك، ومصطفى دومان، من مناصبهم كنواب لرئيس البنك المركزي التركي.

...

في المقابل، تم تعيين: عثمان جودت آكتشاي، وفاتح كاراهان، وخديجة كاراهان (وهي كبيرة مستشاري الرئيس التركي أردوغان) كنواب لرئيسة المركزي التركي حفيظة غاية أركان.


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