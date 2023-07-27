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جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 11:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء،،وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة.
جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الخميس.
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يأتي ذلك في وقت يرفض الرئيس المحتجز محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.


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