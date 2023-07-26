"خطأ تاريخي" في لقطة فيلم "أوبنهايمر" يثير الجدل

اقترب فيلم "أوبنهايمر" من الوصول إلى إيرادات 100 مليون دولار، في أيامه الأولى من العرض في صالات السينما العالمية.



هذا الفيلم الذي يروي قصة "الأب التاريخي للقنبلة الذرية"، روبرت أوبنهايمر، أثار حالة كبيرة من الاهتمام العالمي.





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